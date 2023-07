A cura della Redazione

Il totale efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione comunale con conseguente abbattimento di circa il 60% dei costi di acquisto di energia elettrica: sono gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia si prefigge, avviando - attraverso gli uffici preposti - un’importante attività di monitoraggio e successiva riqualificazione degli impianti su tutto il territorio cittadino.

Nel 2022, uno screening approfondito sullo stato di 3.540 "lampioni" eseguito da una società specializzata, ha evidenziato che 240 pali sono da rimuovere in tempi brevi, 440 presentano un certificato di collaudo in scadenza a 4 e 12 mesi, 67 sono mancanti e quindi da installare e 2.833 collaudati con esito positivo, da ricontrollare a 2, 3 e 5 anni.

Per favorire la riqualificazione energetica, e conseguentemente l'abbattimento dei costi di energia elettrica, la città stabiese sarà dotata di un rinnovato sistema di illuminazione pubblica: un primo step, con risorse a valere sul PNRR, ha visto l'impiego di 170mila euro all’anno per 4 anni, ed ha consentito la sostituzione di circa 200 corpi illuminanti a LED in luogo degli attuali vetusti e ad elevato consumo.

L'efficientamento energetico è stato eseguito nelle strade del centro cittadino e con l'esecuzione di tali interventi il Comune ha ottenuto un risparmio sui costi energetici di circa il 60% quantificabili in 20mila euro annui. Con questi soldi "sottratti", dunque, alla spesa energetica, potranno essere effettuati ulteriori lavori destinando per le annualità 2023 e 2024 il contributo annuo di 170mila euro. Verranno così sostituiti altri 200 sistemi di illuminazione pubblica nel 2023 e altrettanti nel 2024.

Vi sarà, poi, la sostituzione di 3.370 corpi illuminanti con punti luce a LED e di 59 quadri elettrici di comando. La spesa complessiva è di 3,7 milioni di euro, di cui 1,3 milioni per il 2023, e 2,4 milioni, equamente ripartiti, per il 2024 e il 2025. Il tutto, attraverso risparmi di bilancio e riduzione delle bollette.