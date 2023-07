A cura della Redazione

“Da questa mattina in città è tornato il presidio fisso del 118 con un'ambulanza per le emergenze. Sant'Antonio Abate è ufficialmente parte integrante del circuito del 118 dell'ASL Napoli 3 Sud”.

A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, che nei giorni scorsi ha firmato l'accordo che prevede una postazione operativa in via Casa Russo.

“Questo progetto – spiega Ilaria Abagnale – rappresentava uno degli obiettivi di questa amministrazione comunale ed è un traguardo importante per tutta la comunità abatese, che da anni avvertiva la necessità di avere un’ambulanza fissa sul territorio. Abbiamo più volte sottolineato la volontà di promuovere la salute e il benessere di ogni abitante di Sant'Antonio Abate con garanzie di servizi efficienti e tempestivi. Da questo lunedì, quella che era una priorità si è trasformata in un impegno concreto, con la predisposizione di una risorsa essenziale che fornirà un rapido e adeguato supporto sanitario in caso di emergenza”.

Per quanto ottenuto, la prima cittadina abatese ringrazia “tutta la dirigenza dell’Asl Napoli 3 Sud, il direttore generale Giuseppe Russo e il responsabile del 118 Salvatore Criscuolo”.

“Speriamo che questa ambulanza rappresenti un simbolo di sicurezza e di tranquillità, pronto ad intervenire solo in circostanze eccezionali. Nel frattempo continueremo a lavorare con determinazione per migliorare ulteriormente i servizi sanitari per il territorio abatese”, conclude Ilaria Abagnale.