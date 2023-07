A cura della Redazione

Entra in vigore l'orario estivo di accesso al pubblico alla biblioteca comunale “Gaetano Filangieri” di Castellammare di Stabia.

La struttura di corso Vittorio Emanuele resterà aperta dal 15 luglio al 31 luglio, nella fascia antimeridiana, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e, al pomeriggio, solo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Nel mese di agosto, la biblioteca sarà invece chiusa per consentire al personale in servizio l’annuale riordino e sistemazione dei volumi che hanno bisogno di rilegature e altro, lo spolvero degli scaffali e tutto ciò che è necessario per la riapertura annuale.

Saranno, in ogni caso, garantiti la consultazione dei testi e il prestito esterno.