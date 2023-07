A cura della Redazione

Con l'auto contro la cassa armonica presente nella Villa comunale di Castellammare di Stabia. Un 35enne stabiese era alla guida della vettura quando, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro la base in cemento della struttura. Né lui né quest'ultima hanno subito danni.

Sul posto, in piazza Principe Umberto, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia locale.

Il conducente, incensurato, è stato comunque denunciato per guida senza aver mai conseguito la patente, ed è risultato recidivo nel biennio.

Sarà sottoposto ad esame tossicologico ed alcolemico.