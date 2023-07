A cura della Redazione

Spari a Sant'Antonio Abate. Ieri sera i carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare, sono intervenuti a via Stabia 623.

Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

Sono 3 i bossoli calibro 9 rinvenuti in strada e sequestrati. Indagini sono in corso per risalire agli autori.