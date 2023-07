A cura della Redazione

Dal 24 luglio al 24 agosto sono previsti i lavori di realizzazione del collettore comprensoriale (il cosiddetto Collettore di Gragnano) a servizio della rete fognaria dei comuni di Gragnano, Casola, Lettere, e parte di Castellammare di Stabia.

Il cantiere impedirà il normale deflusso veicolare in entrambe le direzioni di marcia lungo via Madonna delle Grazie nella città stabiese, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Passeggiata Archeologica/via G. Cosenza e fino all’intersezione con via Cupa San Marco (compresa tutta l’area di intersezione con via Madonna delle Grazie). I veicoli provenienti da traversa Savorito e da via Cupa San Marco, non potranno immettersi in via Madonna delle Grazie, ma avranno come unica alternativa la direzione di marcia verso via Petraro e/o via Lattaro.

In particolare, dal 24 luglio al 7 agosto viene istituito il senso unico di circolazione in via Cupa San Marco, strada intercomunale, secondo la direzione di marcia via Lattaro e/o via Petraro.

Dal 24 luglio al 24 agosto, per i veicoli provenienti da via Cosenza in direzione via Madonna delle Grazie, vigerà l’obbligo di svolta a destra per via Passeggiata Archeologica; per i veicoli provenienti da quest'ultima, in direzione via Madonna delle Grazie, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra per via Cosenza.