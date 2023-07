A cura della Redazione

Furto a Gragnano, misura cautelare per un uomo di Scafati, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia - Stazione di Gragnano, hanno notificato all'indagato il provvedimento - emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura - della restrizione ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Il soggetto è già detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, per altra causa.

L'uomo è indagato per il furto di uno scooter che avrebbe messo a segno il 4 ottobre scorso a Gragnano, con la complicità di una donna non ancora identificata.

I due erano giunti nella città della pasta a bordo di un furgone e avrebbero caricato nel bagagliaio una Vespa parcheggiata in strada, in via Vittorio Veneto.

Dalla visione dei filmati della videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno riscontrato la presenza dell'indagato sui luoghi del reato in quella giornata, individuandolo come probabile autore dello stesso.