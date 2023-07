A cura della Redazione

Aggiudicati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico "K. Wojtyla – Plesso Postiglione" a Castellammare di Stabia, per l’importo di 3.338.828,24 euro. Sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imrpese. composto da HOLZBAU SUD S.r.l con sede a Calitri (AV) e ACA S.r.l di Giugliano in Campania (NA) a costruire il moderno e innovativo plesso scolastico.

A differenza di quello preesistente, il nuovo edificio si articolerà su un unico livello per una superficie lorda di circa 1.200 mq: per la struttura portante verticale saranno impiegati pannelli di Xlam, composti da tavole in legno massiccio disposte a strati incrociati. L'edificio sarà caratterizzata da ampie vetrate che favoriranno anche la comunicazione visiva tra l’esterno e l’interno e gli stessi spazi interni.

Il progetto ha previsto un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno, attraverso le installazioni di un considerevole impianto fotovoltaico, di collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria, e di sistemi a pompa di calore.

Il verde è una componente fondamentale del progetto: lo spazio antistante l’ingresso principale su via Cottrau, ed il percorso che costeggia il lato est del complesso, sono stati destinati a luoghi di aggregazione e socializzazione ricreando un “Viale degli odori e dei colori”. Le aree poste a sud, prospicienti le aule dell’infanzia, avranno una duplice funzione, sia ricreativa che didattica, destinando ad oguno dei locali la possibilità di ricreare orti didattici.