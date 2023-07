A cura della Redazione

E' deceduto, probabilmente a causa di un malore per il caldo, un 79enne di Castellammare di Stabia che si trovava in vacanza in Sardegna.

L'uomo, che alloggiava con la famiglia in struttura ricettiva, era sulla spiaggia Geremeas a Maracalagonis, in provincia di Cagliari, quando si è sentito male. Subito è stato soccorso dai bagnanti presenti e poi dal 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

(foto di repertorio)