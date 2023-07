A cura della Redazione

Prova a investire un agente di Polizia, arrestato.

È accaduto ieri sera a Piano di Sorrento. In manette finisce un 22enne accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Sorrento, a seguito di numerose segnalazioni relative ad uno strano movimento di soggetti e ad una presunta attività illecita, hanno predisposto servizi mirati volti ad accertare quanto segnalato.

Proprio grazie all’attività info-investigativa esperita è stato possibile individuare un giovane ritenuto responsabile di una fiorente un’attività di spaccio.

Nello specifico, giunti in una zona periferica della città della costiera, gli agenti hanno notato un’auto con a bordo il sospettato, al quale si era avvicinato un soggetto su uno scooter. Non appena i poliziotti hanno intimato l’alt, l’uomo a bordo della vettura, per guadagnarsi la fuga, con una manovra repentina ha accelerato tentando di investire uno degli agenti costretto, quindi, ad esplodere colpi in aria al fine di far desistere l’indagato dall’intento.

Ciononostate, il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce, anche se solo momentaneamente. Difatti, pochi attimi dopo il 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato presso la propria abitazione e trovato in possesso di 265 euro, ritenuto provento dell’attività illecità perpetrata.