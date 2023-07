A cura della Redazione

Controlli nel weekend in penisola sorrentina. Gli agenti del Commissariato di Polizia Sorrento, con l’ausilio di personale della Polizia della Città Metropolitana di Napoli, hanno presidiato le città costiere di Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense.

Sono state identificate 187 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, e controllati 32 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo ed un altro sottoposto a sequestro amministrativo.

Contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, scorretto uso del casco protettivo e per trasporto di un minore di anni 5 su un motoveicolo, per un totale di 2.400 euro.

A Marina di Puolo, infine, sono state effettuate verifiche su 20 natanti, uno stabilimento balneare e una società di noleggio e ormeggio gommoni, al fine di appurare il rispetto delle relative autorizzazioni.