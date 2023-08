A cura della Redazione

Ancora sequestri di droga e munizioni sui Monti Lattari. Continuano i controlli nell'area da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con il prezioso supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia.

A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 21enne di Castellammare. I militari hanno perquisito l’abitazione del giovane ed hanno rinvenuto e sequestrato 112 grammi di hashish e la somma di 380 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

A Gragnano, invece, i carabinieri hanno trovato lungo il ciglio di via Spinola, in località Forma, 71 tra cartucce da caccia e proiettili per pistola di vario calibro. Le munizioni, insieme ad un coltello con lama lunga 18 centimetri, erano "conservate" in un sacco di carta abbandonato.