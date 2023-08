A cura della Redazione

Un 32enne di Casalnuovo, in provincia di Napoli, è stato arrestato daqi carabinieri della Compagnia di Sorrento su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

L'uomo è gravemente indiziato di furto aggravato in concorso. Due gli espisodi che gli vengono contestati dalla Procura oplontina, che ha coordinato le indagini dei militari della Stazione di Piano di Sorrento, Comune in cui sono stati perpetrati i furti di due scooter di rilevante valore economico. Il primo avvenuto il 9 novembre 2021, l'altro il 21 gennaio 2022.

L'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma ha permesso di accertare come l'indagato si sarebbe introddo in in aree cortilizie condominiali per poi trafugare i motoveicoli, lì parcheggiati, forzandone i sistemi di chiusura.

Il 32enne è stato individuato grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata, che hanno consentito di ricostruire quanto accaduto. Ora si trova ristretto nel carcere di Poggioreale a Napoli.