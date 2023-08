A cura della Redazione

Intensificati i controlli della Polizia di Stato in penisola sorrentina con l'approssimarsi del Ferragosto e del sempre maggior afflusso turistico nelle località della costiera.

Gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno, questa volta, verificato il rispetto delle norme da parte delle strutture ricettive.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato una struttura in via Marina Grande accertando che il gestore, nonché legale rappresentante, non aveva comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la presenza di un ospite all’interno della stessa e non aveva osservato un provvedimento di divieto all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del tipo bar emesso dal Comune di Sorrento.

Un 33enne di Vico Equense è stato così denunciato per omessa comunicazione degli alloggiati e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.