A cura della Redazione

Scade il 25 agosto 2023, alle ore 23,59, l’Avviso di selezione pubblica dei beneficiari (max 20) da avviare alle attività previste dal servizio “Turismo balneabile, abilitiamo il mare plus”, da espletarsi sul territorio del comune di Castellammare di Stabia nell’ambito del progetto regionale “Turismo BalneAbile”.

IL PROGETTO. Il progetto è finalizzato alla piena fruibilità e accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione delle persone con disabilità attraverso azioni volte principalmente: allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari nel comprensorio dell’intervento; alla realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili; all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

In linea generale il progetto prevede: trasporto sociale presso il lido e ritorno a casa prevedendo attività ludiche, ricreative, ginnastica dolce ed altre attività similari; accompagnamento (andata e ritorno), specie nel caso di disabili soli o con familiari impossibilitati a farlo; escursioni sul territorio con creazione di mini itinerari turistici locali e acquisto ed installazione di mappe tattili per non vedenti e ipovedenti da posizionarsi presso i luoghi di maggior frequenza come ad esempio la Reggia di Quisisana, Villa Comunale, Centro Antico, Antiquarium Stabiano e altri siti di interesse culturale, paesaggistico, archeologico e di socializzazione in genere.

I DESTINATARI. Possono partecipare alla selezione le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali certificate dalla competente Asl di riferimento e residenti nel comune di Castellammare di Stabia.

Per Avviso e schema di domanda CLICCCA QUI