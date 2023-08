A cura della Redazione

Atto vandalico, l'ennesimo, ai danni delle fonti dell'Acqua della Madonna a Castellammare di Stabia.

Si è infatti reso necessario, ancora, un intervento dell’Ufficio Tecnico del Comune stabiese atto a ripristinare le transenne, il cartello “acqua non potabile” e ad apporre nuovamente la ordinanza commissariale di divieto ad accedere all’area in cui insistono le sorgenti.

Sconosciuti hanno reso inagibile l'area, non permettendo ai cittadini di approvvigionarsi.

In una nota, Palazzo Farnese fa sapere che "la Commissione Straordinaria sta lavorando, con gli uffici tecnici, per restituire in toto la fruibilità dell’Acqua della Madonna ed Acqua Acidula alla comunità stabiese. E’ previsto già per la prossima settimana un incontro con Asl, Arpac e Università di Napoli per fare il punto della situazione alla luce degli accertamenti condotti dal consulente incaricato dall’Amministrazione comunale: intervento richiesto dopo la comunicazione dell’Asl NA 3 Sud del 27 luglio 2022 in cui venivano rilevate nelle acquee concentrazioni di nichel e radom superiori ai limiti normativi. La relazione tecnica, richiesta dal Comune - prosegue il comunicato - , contempla le ipotesi di interventi necessari per il ripristino dell’uso potabile con estrazione da fontanino pubblico e quelli dell’uso terapeutico legati alla classificazione delle acque come acque minerali, e sarà sottoposta al vaglio degli organi tecnici succitati".