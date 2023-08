A cura della Redazione

Tre tifosi della Juve Stabia "daspati" dal Questore di Napoli. Per periodi di tre e cinque anni non potranno accedere alle manifestazioni sportive.

I provvedimenti sono scattati nei confronti di tre stabiesi di età compresa tra i 28 e 59 anni che, in occasione dell'incontro di calcio Juve Stabia-Avellino dello scorso 2 aprile presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare, erano stati denunciati per lancio di materiale pericoloso.

Al termine della gara, i tre, in viale Europa, nei pressi della rampa autostradale, avevano atteso il passaggio di un minivan con a bordo tifosi irpini per inveire contro di loro e, in quel momento, uno di essi aveva scagliato un oggetto contundente all’indirizzo del veicolo, un altro aveva tentato di colpire più volte il mezzo, mediante l’utilizzo di un casco da moto, mentre il terzo, anch’egli con in mano un casco, era riuscito a colpire uno degli occupanti.

Un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di 17enne che, in occasione della partita di calcio Napoli-Inter dello scorso 21 maggio presso lo stadio “Maradona”, era stato denunciato per scavalcamento.