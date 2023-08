A cura della Redazione

Avrà inizio il 16 settembre prossimo l’iniziativa promossa dall’Associazione Socio Culturale ODV "l’Incrocio delle Idee" di Castellammare di Stabia.

"Sabati in associaizone" è il titolo della serie di Incontri pomeridiani rivolti a ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni ai quali saranno proposti momenti diversificati di cultura, teatro, musica e tanto altro.

L’obiettivo è di offrire innanzitutto occasioni per stare insieme, per colmare spazi vuoti, per offrire a molti dei partecipanti, momenti a loro dedicati, per usufruire di opportunità non sempre possibili.

Nove appuntamenti, nove "sabati in associazione" per assistere alla proiezione di film, rappresentazioni teatrali, concerto, visita guidata al Museo Diocesano, presentazione di libri, e un momento di riflessione sulla legalità e sulla gentilezza.

Un programma reso possibile grazie alla collaborazione gratuita di tutti i protagonisti coinvolti, tra cui la scuola di teatro Italo Celoro, lo scrittore Tonino Scala, il Museo Diocesano, la scuola di musica Cat Cirace, don Ciro Cozzolino e l’attore Luigi Doriano.

La partecipazione non ha alcun costo ed è indispensabile prenotarsi, sino ad esaurimento posti, presso la sede del sodalizio in via Gesù, 29 (dove si terranno gli eventi) il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.

QUESTO IL PROGRAMMA