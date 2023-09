A cura della Redazione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al secondo corso di fotografia - promosso dall'associaizione l'Incrocio delle Idee di Castellammare di Stabia - inserito nel progetto RE.SO.MI. (Rete Sociale Minori), nel quale sono contemplate una serie di attività gratuite grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il corso è riservato ai giovani di età compresa fra i 14 e i 19 anni, ed articolato in 10 incontri ogni mercoledì dalla 18 alle 20, che si terranno nei mesi di ottobre e novembre. A conclusione, vi sarà una mostra dei lavori realizzati dai partecipanti.

Le iscrizioni possono essere effettuate, sino al raggiungimento del numero stabilito, presso la sede dell’associazione in via del Gesù, 29. Per informazioni più dettagliate, contattare i seguenti numeri telefonici: 08119201541 - 3280294518 - 3282527868.