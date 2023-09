A cura della Redazione

Furto di uno scooter in penisola sorrentina, due arresti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati nelle indagini dalla Procura di Torre Annunziata.

Ad un 39enne, già detenuto a Poggioreale per altra causa, il provvedimento è stato notificato in carcere, mentre i militari dell'Arma hanno condotto in prigione anche un 37enne. Entrambi gli indagati sono di Castellammare di Stabia.

Il fatto risale al 12 aprile scorso quando, a Vico Equense, i due si sarebbero introdotti in un garage pertinenziale di un'abitazione privata, rubando lo scooter - peraltro di nuovissima immatricolazione - con l'aggravante di aver commesso il furto con violenza sulle cose, forzandone il bloccasterzo.

Le investigazioni avviate nell'immediato dai militari dell'Arma della Stazione vicana, che si sono avvalsi degli elementi rivenienti dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di pervenire, con l'elevata probabilità, all'dentificazione degli autori del furto, ossia i due stabiese.