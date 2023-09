A cura della Redazione

Marijuana in casa, anziano arrestato dalla Polizia a Sorrento. Gli agenti del locale Commissariato hanno controllato l'abitazione dell'uomo, un 74enne di Scafati con precedenti, ubicata in via Belevdere,

In un vano deposito, i poliziotti hanno rinvenuto e sequetsrato sei barattoli con all'interno 190 grammi della sostanza stupefacente.

Il 74enne dovrà rispondete di detenzione illecita di droga.