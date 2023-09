A cura della Redazione

Aperte fino al 23 settembre 2023 le iscrizioni (gratuite) per “I’ sto cca’ - Meeting dell’attivismo giovanile”, l’evento dell’associazione Tutta n’ata storia in programma il primo ottobre al Parco Naturale di Sant’Antonio Abate. Questo il modulo di partecipazione, direttamente online: https://forms.gle/kDRsvk214cWokHp37

L’iniziativa si articolerà durante l’intera domenica e vedrà alternarsi un momento di dibattito pubblico e una fase di progettazione partecipativa su quattro importanti tematiche.

Saranno coinvolti esperti, facilitatori e una giuria per uno speciale contest, con l’obiettivo di restituire alla comunità un progetto realizzabile sul territorio.

QUATTRO ESPERTI PER CONOSCERE E AFFRONTARE MEGLIO I QUATTRO TEMI

Si susseguiranno e poi si accompagneranno, ma soprattutto accompagneranno i partecipanti al Meeting, quattro esperti e quattro facilitatori.

Gli esperti in questione sono figure di riferimento per ciascuna delle tematiche trattate: Martina Bianchi e Gloria Del Giudice, presidentesse rispettivamente di Legambiente Valle dell’Irno e Castellammare di Stabia, per ambiente e sostenibilità; Eduardo Bassolino, PhD Arch. UNINA, per orientamento universitario e professionale; Davide D’Errico, project manager e fondatore di Opportunity Onlus, per riqualificazione e valorizzazione del territorio; Rita D’Antuono, psicoterapeuta, per sessualità e identità di genere.

Durante il dibattito mattutino, interverranno per fare un punto su quanto emerso dal libero confronto tra i partecipanti e daranno spunti in base alle proprie esperienze e conoscenze. Nel pomeriggio, poi, ciascuno di loro affiancherà il gruppo che lavorerà sul tema di riferimento.

QUATTRO FACILITATORI PER UNA PROGETTAZIONE ATTIVA E COSTRUTTIVA

Per coordinare la pluralità di voci di ciascun gruppo, ricordando che i partecipanti potranno scegliere di quale team far parte in base alla tematica da loro preferita, l’associazione ha voluto fortemente la presenza anche di quattro facilitatori.

Carmen Abagnato, Enrico Elefante, Imma Mandaro e Roberto Rossetto guidaranno ognuno un diverso gruppo nel lavoro di squadra, favorendo dialogo, interazione e stimolando i partecipanti al raggiungimento dell’obiettivo finale: realizzare un’idea progettuale ad hoc attuabile a Sant’Antonio Abate e presentarla dinanzi ad una giuria, per l’ultimo step della giornata.

La fase operativa di “I’ sto cca’”, infatti, si chiuderà col “Keep on movin’”, un vero e proprio contest di idee in cui i progetti verranno valutati dai giudici per scegliere quale, risultando vincitore, sarà realizzato sul territorio abatese. Per i componenti del team primo classificato previsti anche alcuni premi, tra cui pubblicazioni e la partecipazione al workshop "Crowdfunding per il terzo settore" tenuto da Noemi Taccarelli, growth hacker e founder di _blank growth agency.