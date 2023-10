A cura della Redazione

Una domenica all'insegna del gioco e della pesca. A Sant'Antonio Abate arriva “Onda abatese”, un evento dedicato alla pesca e all'ambiente, organizzato dall'associazione Lenza Stabiese e patrocinato dal Comune.

“Non abbiamo il mare - spiega la sindaca Ilaria Abagnale - ma trasformeremo il centro cittadino di Sant'Antonio Abate grazie a piscine, giochi, realtà virtuale e animazione. La giornata avrà un fortissimo valore educativo, oltre che ludico, perché i bambini potranno toccare con mano il valore dell’ambiente e la sua tutela, attraverso la cura della natura e dei suoi esseri viventi”.

Ospite d'eccezione sarà Roberto Ripamonti, pilastro della pesca italiana, esperto di surf casting, di pesca dalla barca e di molte tecniche in acque interne, come il carp fishing e la pesca a mosca. “Grazie alla presenza di esperti in nautica e all'utilizzo di attrezzature di pesca sportiva e subacquea, ma anche di vere e proprie imbarcazioni - aggiunge Abagnale - i bambini potranno imparare una tecnica di pesca del tutto innovativa, tutta da scoprire. Con un'attenzione particolare per la bellezza del nostro territorio e per il rispetto dell'ambiente”.

“Onda abatese” si svolgerà domenica 15 ottobre in largo Sandro Pertini a partire dalle ore 9. La piazza di Sant'Antonio Abate si trasformerà in un grande "bacino d'acqua" grazie allo staff dell’ASD Lenza Stabiese, con il presidente Ciro Afeltra. L’evento, coordinato dal consigliere comunale Salvatore Nastro, è aperto a tutti e sarà gratuito. A tutti i piccoli che parteciperanno sarà consegnato un biglietto e i più fortunati potranno vincere una battuta di pesca in mare aperto con Ciro Afeltra, in compagnia dello staff Virada.