"Non buttarlo nel lavandino". A Castellammare di Stabia parte la campagna per il corretto smaltimento dell'olio esausto. Un solo litro di olio alimentare smaltito in maniera scorretta può contaminare un milione di litri d'acqua, non è biodegradabile, danneggia ambiente, tubature e impianti di depurazione.

La Velia Ambiente, gestore del servizio di igiene urbana nella città delle acque, insieme al Comune di Castellammare di Stabia, hanno concordato un calendario con due appuntamenti ecologici mensili per il ritiro dell'olio vegetale esausto: il secondo martedì del mese gli operatori ritireranno gli oli esausti nell’area di parcheggio “Terme Nuove” in Viale delle Terme e il terzo sabato del mese al Corso Alcide de Gasperi, altezza “Incisud”.

Appuntamenti che si aggiungono a quelli già fissati per i rifiuti ingombranti e indumenti usati: ogni martedì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 nell’area di parcheggio “Terme Nuove” in Viale delle Terme per il ritiro di ingombranti e indumenti; ogni sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al Corso Alcide de Gasperi, altezza “Incisud”, per il ritiro di ingombranti.

Sarà necessario esibire codice fiscale dell’utente intestatario del ruolo TARI.