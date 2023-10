A cura della Redazione

Sarà attivo dal prossimo 1 novembre, a Castellammare di Stabia, il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata da utilizzare per le frazioni umido, plastica-metalli e carta.

Le buste verranno erogate da 5 distributori collocati nelle seguenti zone: Centro di Raccolta Comunale (due postazioni), in via transitoria dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00; ingresso Cimitero Nuovo comunale, negli ordinari orari di apertura al pubblico del Cimitero; Mercato Ortofrutticolo di via Virgilio (due postazioni), negli ordinari orari di apertura al pubblico del Mercato.

Il distributore localizzato all’ingresso cimiteriale sarà accessibile dal 3 novembre. I kit avranno durata trimestrale.

Le macchine erogheranno i kit esclusivamente ai soggetti intestatari della TARI, i quali dovranno utilizzare propria tessera sanitaria. Non saranno accessibili agli altri componenti il nucleo familiare. All’atto del ritiro, si raccomanda di tenere lo sportellino aperto, fino al termine del prelievo di tutti e tre i rotoli, pena l’impossibilità di un ulteriore ritiro. Non è prevista l’assistenza in loco. In caso di problematiche (malfunzionamento del macchinario, nuovo intestatario TARI non ancora abilitato al prelievo, ecc.) chiamare il numero verde indicato sul macchinario oppure inviare una segnalazione all’indirizzo PEC: protocollo.stabia@asmepec.it.