A cura della Redazione

Il Consorzio Produttori Penisola Sorrentina è diventato realtà.

Dopo la firma dell’atto notarile dei giorni scorsi, avvenuta il giorno giovedì 16 novembre nell’aula consiliare gragnanese, il Consorzio verrà presentato ufficialmente con una conferenza stampa che si terrà sabato 25 novembre alle ore 11,00, presso l’aula consiliare del Municipio di Gragnano.

Il Consorzio, al momento, riunisce sotto un unico marchio tredici aziende vitivinicole e due aziende agricole, passando per le tre sottozone: Sorrento, Gragnano e Lettere. È un passo importantissimo, volto alla valorizzazione di una denominazione che lega Costiera Sorrentina e Monti Lattari e che rappresenta piccole realtà produttive, ma che negli anni hanno preservato una storia secolare.

Queste le parole di Raffaela La Mura, neo Presidente del Consorzio: "Siamo riusciti, finalmente, a far prevalere l’interesse collettivo e a formare una grande squadra. Siamo tutti figli o nipoti di chi il vino qui l’ha sempre fatto col cuore ed è questa l’eredità che ci preme portare avanti. Unirsi equivale a mettere insieme i sacrifici di chi ci ha preceduto, animati da un unico, grande interesse: la tutela e la valorizzazione di una denominazione che racconta le vigne posta a ridosso di un paradiso".

La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista Yuri Buono, da sempre in prima linea per valorizzare il Bello e il Buono della Campania e vedrà gli interventi di Nello D’Auria (Sindaco di Gragnano), di Raffaele La Mura (Presidente del Consorzio), Luca De Riso (Assessore all’Agricoltura del Comune di Gragnano), di Rosario Lopa (Portavoce della Consulta Nazionale per Agricoltura e Turismo) e di Nicola Caputo (Assessore all’Agricoltura della Regione Campania).



A fine conferenza è previsto un banco d’assaggio dei vini di tutti i produttori iscritti al Consorzio Produttori Penisola Sorrentina DOP, curato dall’I.P.S.S.E.O.A. “Francesco De Gennaro” di Vico Equense.

Elenco aziende partecipanti:

G.S. srl Salvatore Martusciello

P.D.B. srl Vinificatori dal 1920

Soc. Agricola Gruppo Palumbo srl Cantine Federiciane

Vinicola La Mura di La Mura Sebastiano e Nicola “Terre di Neda”

Antiche Radici srl

Cantine Manniello di Manniello Antonio

Vinicola Gragnano sas di Fontanella Ferdinando

De Angelis 1930 srl

Cantine Borgo Sant’Anna di Sorrentino Vincenzo

Az. Agricola Scala Ciro

Casa Scola Az. Agr. Agrituristica di Scola Vincenzo

Poggio delle Baccanti srl

Cantine degli Astroni srl

Cantine Stinca sas di Stinca Aniello

Casa Vinicola Balestrieri srl