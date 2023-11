A cura della Redazione

La Parata di Babbo Natale, il Parco delle Favole, i mercatini natalizi, l'area spettacoli, le giostre e l'immancabile albero. Per quattro weekend, Sant’Antonio Abate diventa “La Città del Natale”, con un calendario ricco di eventi dedicati in particolare ai più piccoli, tra profumi, sapori, luci e colori, in un'atmosfera unica, che accompagnerà i visitatori nel villaggio Xmas80057. Il tutto con ingresso gratuito. Si parte sabato 2 dicembre alle ore 17 con la Parata di Babbo Natale e l'accensione del grande albero in piazza della Libertà.

“Daremo grande attenzione ai più piccoli - annuncia la sindaca Ilaria Abagnale - con la sfilata di un carro allegorico dal quale saluteranno Babbo Natale, le sue renne, mascotte giganti e l’elfo accompagnatore, seguiti da spettacoli di magia, live musicali ed esibizioni di trampolieri”.

La parata partirà da via Roma (altezza fabbrica BioVerde) e attraverserà la principale via del centro, fino a concludersi con la grande accensione delle luci, la parata degli elfi ed una grande festa per i bambini. Il viaggio nella Città del Natale proseguirà verso il villaggio Xmas80057, dove ci saranno ruota panoramica, pista di pattinaggio, aree food e mercatini di Natale ricchi di prodotti tematici e artigianali.

“Tra le novità di quest'anno - spiega ancora Abagnale -, sarà allestito il Bosco delle Favole, con alberi abbelliti da luci cangianti che illumineranno le scenografie d’atmosfera fiabesca. E fra le tante sorprese, sarà presente anche l’area tematica dedicata ad Harry Potter, con i cosplayer dei maghi di Hogwarts e tanto altro ancora”.

Nei quattro weekend che portano al Natale, sono stati organizzati eventi “magici” dedicati ai più piccoli. Accanto all'area dedicata ad Harry Potter, domenica 3 dicembre alle 17:30, in piazza Sandro Pertini ci sarà il “Gran Galà della Magia” con gli spettacoli di Ernesto Planas, Samuel Show, Mago Mancini, Gaetano Triggiano, Rocco Borsalino, Mago Russell e Shezan.

Il ricco programma natalizio prevede per l'8-9-10 dicembre laboratori per i più piccoli, in attesa dell'unico ed esclusivo show dal vivo degli YouTuber “Ninna e Matti” previsto la domenica pomeriggio. Il 15-16-17 sarà la volta di “The Comics”, un lungo fine settimana dedicato al mondo degli anime, dei manga tanti personaggi dei cartoni animati con una super gara Cosplay finale con ospiti unici. Dal 21 al 24 dicembre, sarà il Natale classico, con spettacoli dedicati e tante sorprese. La festa conclusiva si terrà il 26 dicembre, con fuochi pirotecnici e il volo di Babbo Natale che tornerà al Polo Nord.