A cura della Redazione

Su richiesta del Comune di Castellammare di Stabia, si svolgerà il 16 gennaio 2024 a Napoli la conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Regione Campania per stipulare l’Accordo di Programma per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Castellammare di Stabia” nell’area delle “Nuove Terme”.

Si tratta di un iter necessario per l’adeguamento urbanistico e territoriale delle aree coinvolte.

Con deliberazione commissariale, il Comune di Castellammare di Stabia ha espresso parere favorevole affinché siano poste in essere tutte le attività finalizzate a conseguire la conformità sul piano urbanistico per la realizzazione del nosocomio.

L’Accordo di Programma risulta essere indispensabile anche per la particolare complessità e la portata strategica del progetto da attuare, quale opera di interesse generale sia per gli effetti relativi alla tutela della salute sia per la ricaduta socio-economica su tutti i territori interessati, richiedendo l’azione integrata e coordinata della Regione Campania e dei diversi Enti pubblici coinvolti per assicurare l'efficacia e la correttezza dell'intervento.