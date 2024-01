A cura della Redazione

“Su mia richiesta, nei giorni scorsi è stato convocato un tavolo in Regione per discutere dell'ultimazione dei lavori in via Paludicelle, che vanno avanti da troppo tempo. La ditta Delpi Costruzioni, che sta eseguendo i lavori per conto di Anas, ci ha assicurato che dal 16 gennaio partirà il piano asfalto e che non manca molto per la riapertura della strada”.

Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, che ha preso parte al vertice in Regione Campania alla presenza dell'ingegner Domenico Pietrapertosa, referente di Anas, e dei responsabili della Delpi Costruzioni.

“Preoccupati per l'eccessiva durata dei lavori – aggiunge Ilaria Abagnale – abbiamo chiesto alla Regione di convocare un tavolo urgente sul cantiere di via Paludicelle, che rientra in un appalto regionale gestito direttamente dall'Anas. Ringrazio Luca Cascone per l'attenzione alle problematiche che abbiamo sollevato. Su nostro sollecito, abbiamo ottenuto un incontro e avuto rassicurazioni sul rispetto delle tempistiche e sull'imminente completamento delle opere, che finalmente permetteranno la riapertura di via Paludicelle e delle strade che la intersecano”.

“La ditta – prosegue la sindaca di Sant'Antonio Abate – ci ha assicurato che in questi primi giorni dell'anno è in corso la verifica delle quote agli accessi privati, la sistemazione degli ultimi tratti di ringhiera, il completamento dell'analisi impiantistica e l'ottimizzazione delle opere già eseguite, affinché tutto sia pronto e operativo per fase dell'asfalto in programma dal giorno 16 gennaio. Come sempre – conclude Ilaria Abagnale – anche in questa fase continueremo a seguire l'iter affinché vengano rispettate le tempistiche che ci sono state riferite e per evitare ulteriori disagi ai cittadini”.