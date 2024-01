A cura della Redazione

Nuovo ospedale di Castellammare di Stabia all’interno delle Nuove Terme.

In questi giorni, tra Regione Campania e Sovrintendenza è in discussione l’eventualità di demolizione della struttura delle Nuove Terme, così come è emerso nel corso della Conferenza dei Servizi convocata il 16 gennaio scorso a Palazzo Santa Lucia, su richiesta del Comune di Castellammare di Stabia, con l’obiettivo di arrivare ad un Accordo di Programma che consenta la realizzazione del nuovo ospedale

All’ordine del giorno c’è la possibilità di conservare gli elementi architettonici dello stabilimento del Solaro abbandonato da anni.

“La visione strategica – affermano i Commissari - è chiaramente sottesa nell’attività portata avanti per mantenere a patrimonio comunale Villa Ersilia e soprattutto il Complesso del Parco Idropinico. E ’evidente che una “auspicabile” attenta politica di rilancio del territorio non potrà non tener conto della possibilità di integrare le funzioni del nuovo ospedale da una parte e del Parco Idropinico dall’altra”