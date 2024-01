A cura della Redazione

Dal giorno 1 del mese di febbraio dell’anno 2024 sarà obbligatoria la prenotazione tramite l’app Affluences per i servizi di: atti notori e autentiche firme; variazioni anagrafiche (cambi di residenza ed indirizzo); Ufficio Elettorale, Statistica e Toponomastica; Stato Civile (per informazioni ed avvio di procedimento)

L’app Affluences sarà attiva in modalità DEMO a decorrere dal giorno 2 gennaio 2024 al giorno 31 gennaio 2024.

Restano esclusi da prenotazione gli accessi per rendere le dichiarazioni di nascita e di decesso, per le richieste allo sportello di certificazioni d'anagrafe e di stato civile e per le richieste d’informazioni all’Ufficio AIRE.

Come funzionerà per le prenotazioni ai Servizi Demografici

L’uso dell’app è di estrema facilità. Per scaricare l’app su iphone o android basta andare su App Store o Play Store e digitare “Affluences”.

Apparirà il logo dell’app Affluences. Cliccare su “Apri” e seguire istruzioni, il tempo necessario è di circa 30 secondi.

Per collegarsi da pc aprire il sito: https://affluences.com/.