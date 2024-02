A cura della Redazione

La Regione Campania riconosce “Dal Mare ai Monti Lattari - Distretto Commerciale Stabiese Abatese”.

Con decreto del 13 febbraio 2024 la Giunta Regionale della Campania riconosce il Distretto Diffuso del Commercio dei Comuni di Castellammare di Stabia e Sant'Antonio Abate denominato “Dal Mare ai Monti Lattari - Distretto Commerciale Stabiese Abatese”, capofila il Comune di Castellammare di Stabia, e ne dispone l’iscrizione nell’elenco regionale degli Ambiti territoriali Distretti del Commercio.

IL 22 dicembre 2023 la firma a Palazzo Farnese dell’atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione del “Distretto Commerciale Stabiese Abatese”. Capofila del Distretto il Comune di Castellammare di Stabia. Al tavolo i Commissari Mauro Passerotti e Rosa Valentino, il segretario generale Concetta Romano, la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, il referente dell'associazione Confesercenti Regionale Campania, Alessandro Piro ed il delegato per la Campania dell'associazione Confcommercio imprese per l'Italia, Giovanni Battista De Meo.

Il nuovo strumento, il cui riconoscimento arriva in tempi brevi, permetterà ai due Comuni di promuovere il rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi, consentendo una valorizzazione territoriale innovativa, promuovendo il commercio come fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali.