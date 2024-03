A cura della Redazione

L'ASD Academy Abatese ha battuto 4-1 l'ASD Giugliano Women in finale, aggiudicandosi la Coppa Italia di Calcio Femminile Regionale.

“Sono orgogliosa delle ragazze dell'ASD Academy Abatese, che oggi si sono aggiudicate la Coppa Italia Dilettanti di Calcio Femminile Regionale”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, che ha assistito alla finale che si è disputata oggi pomeriggio.

“Una gara avvincente, giocata benissimo dalle nostre calciatrici – afferma Ilaria Abagnale – che hanno vinto meritatamente, in una bella giornata di sport, che è servita a dire ancora una volta un “no” deciso alla violenza sulle donne. Ringrazio i presidenti Leonardo Mascolo e Concetta Caffo, il vicepresidente Giuseppe De Rosa, tutto lo staff tecnico e le calciatrici per il grande impegno e la bellissima gioia che ci hanno regalato oggi, ma anche la Lega Nazionale Dilettanti Campania per l'organizzazione”.

La squadra di Sant'Antonio Abate ha vinto in una giornata dedicata allo sport, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Campania anche per dire “no” alla violenza sulle donne. Allo stadio “Landieri” di Scampia, le ragazze abatesi hanno disputato un'ottima gara, andando subito in gol con Maria Fabiana Vecchione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Raggiunte sul pari messo a segno da Federica Perrella al termine di un'azione personale, le abatesi di mister Vittorio Esposito hanno continuato a macinare gioco e, prima della fine del primo tempo, si sono portate sul 2-1 grazie alla rete di Immacolata Paolillo con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, Marta Rocco e Patrizia Piscopo hanno chiuso la pratica, mettendo a segno le altre due marcature della formazione capitanata da Margherita De Lucia. Al termine della gara è scoppiata la festa.