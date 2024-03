A cura della Redazione

Nell’ambito del cartellone degli eventi metropolitani 2023-2024 a Castellammare di Stabia, domenica 24 marzo alle ore 20 ci sarà la rappresentazione della Via Crucis.

Il percorso della Via Crucis. La strada che Cristo percorse, con la croce sulle spalle, dal tribunale di Pilato fino al luogo della crocifissione sulla cima del Calvario, verrà messa in scena da oltre 30 attori in costumi dell’epoca, parata di cavalli con biga, percussioni, posizionati lungo il percorso bracieri e fiaccole, corde, cartelli. La partenza è prevista nei pressi del Bar Fontana dove sarà allestita una postazione per la messa in scena del “processo” per poi proseguire con le diverse “stazioni” su corso Vittorio Emanuele verso la Cassarmonica.

Crocifissione ore 21,00. La crocifissione avrà luogo sull’arenile, posizionando l’allestimento scenotecnico sulla sabbia così da permettere alla cittadinanza di assistere alla rappresentazione dalla Villa comunale. La messa in scena della rappresentazione prevedrà il palco per il posizionamento delle tre croci ed un service luci, audio ed effetti.