A cura della Redazione

Si è svolto ieri a Pimonte (primo Comune in Campania) l’incontro pubblico organizzato dal sindaco, Francesco Somma, per illustrare ai cittadini come attivare il benessere del territorio attraverso l'Etix, l’unica moneta complementare italiana in linea con tutte le norme del settore.

Hanno partecipato all'incontro Pierluigi Paoletti, presidente della Fondazione BarterFly, e Vito Umberto Vavalli, ad di Monethica, la società che gestisce il circuito Etix. Tra i promotori del convegno anche l’assessore Annalisa Starace e il presidente del Consiglio comunale, Pasquale Somma.

L'Etix è uno strumento potente, che aumenta il potere di acquisto delle famiglie del 40%, aiuta le associazioni di volontariato, comprese quelle sportive, e sostiene le imprese del territorio. Attualmente, 1.500 fra imprese e professionisti lungo tutta la Penisola, ma anche sui siti di e-commerce, accettano in pagamento gli Etix, mentre oltre 8.000 famiglie hanno già aderito al circuito nazionale scaricando l'app.

Le micro, piccole e medie imprese mediante l'Etix fidelizzano la clientela e ne acquisiscono di nuova; inoltre, usando l'Etix per il welfare aziendale, innescano un processo virtuoso di stimolo economico per tutto il territorio e di mantenimento in loco della ricchezza creata con vantaggi diffusi. Attraverso la Fondazione BarterFly, le Associazioni che lo richiedono ottengono gratuitamente un consistente supporto economico e, in linea con quanto concordato col Comune, partecipano alla valorizzazione di tutti quei comportamenti virtuosi che aumentano il senso civico ed il benessere della comunità.

Il sindaco Somma, richiamando e sottolineando i punti di maggior rilievo dei temi sociali ed economici su cui l’amministrazione comunale è concentrata, ha evidenziato la possibilità di usare l'Etix per premiare la cura dei beni comuni mentre, come già accade in altri Comuni del Lazio e delle Marche che hanno aderito al circuito, la Fondazione BarterFly è sin d’ora pronta ad erogare i ristori in Etix a quelle famiglie di Pimonte con reddito medio e basso che pagano entro i termini la TARI.

Ha moderato l’incontro il professor Lupacchini, docente di materie economico-finanziarie presso l’Università del Sannio e dirigente del Comune di Salerno, che con domande mirate ha reso possibile l’approfondimento di taluni significativi aspetti tecnico-operativi, auspicando al termine dell’incontro l’esplorazione di un partenariato tra Comune e Fondazione BarterFly per attivare un tavolo di lavoro cui far partecipare associazioni, imprese e famiglie e condividere le iniziative da intraprendere. Tra i presenti all’evento, imprenditori, e cittadini di Pimonte e di altri comuni campani, esponenti di amministrazioni locali regionali e la Presidente della Fondazione Monti Lattari, Mariella Verdoliva.