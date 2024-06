A cura della Redazione

“Il Piano Urbanistico Attuativo è stato ufficialmente adottato dalla Giunta comunale. Ora, per 30 giorni ci sarà spazio per presentare osservazioni, prima che il PUA possa essere definitivamente approvato. Abbiamo posto le basi al per una delle priorità presenti nel programma elettorale 2024-2029, che rappresenta una svolta decisiva per l'intero territorio”.

Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaco uscente di Sant'Antonio Abate e unica candidata con le quattro liste civiche Federazione Abatese, Ilaria Abagnale Sindaco, La Forza Gentile con Ilaria Abagnale Sindaco e Ilaria Valore Abatese.

“Dopo aver ottenuto tutti i pareri necessari – spiega Ilaria Abagnale – abbiamo proceduto all'adozione del PUA della zona industriale D1. Tengo a specificare che il Piano Urbanistico Attuativo è uno strumento di pianificazione che serve a dettagliare e specificare le previsioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in una determinata area, in questo caso la zona industriale D1. L'adozione del PUA permette di definire in modo preciso l'uso del suolo, le infrastrutture necessarie, i servizi e gli standard urbanistici da rispettare”.

“Grazie al PUA – prosegue Ilaria Abagnale – potremo creare le condizioni di sviluppo economico e sociale nel territorio abatese, dando idonee risposte al settore produttivo e commerciale. Con una regolamentazione certa dei comparti e delle possibilità di investimento, Sant'Antonio Abate potrà aiutare lo sviluppo industriale del territorio e, allo stesso tempo, attrarre nuovi investitori che vorranno puntare su questa area. Ciò avrà ricadute positive in termini economici ed occupazionali, che speriamo possano arrivare al più presto”.

Dal punto di vista tecnico, ora mancano gli ultimi due passaggi fondamentali: “Il passo successivo è rappresentato dalla pubblicazione del Piano Urbanistico Attuativo sul BURC per un periodo di 30 giorni, che permetterà la presentazione di eventuali osservazioni, garantendo così trasparenza e partecipazione nel processo di pianificazione urbanistica. Superata questa fase – conclude Ilaria Abagnale – il PUA sarà ufficialmente approvato e scriveremo un'altra pagina di storia per Sant’Antonio Abate”.