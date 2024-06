Raccolta itinerante anche per il centro antico di Castellammare di Stabia. Ora è possibile conferire rifiuti ingombranti, indumenti in buono stato e oli vegetali esausti presso cassoni itineranti di Velia Ambiente, gestore del servizio, collocati nelle seguenti aree e nei seguenti giorni:

- ogni giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 in Via Bonito in adiacenza all’ex Cinema Montil, per il ritiro di ingombranti, RAEE, oli vegetali esausti e indumenti;

- ogni martedì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 nell’area di parcheggio “Terme Nuove” in Viale delle Terme per il ritiro di ingombranti e indumenti;

- ogni sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al Corso Alcide de Gasperi, altezza “Incisud”, per il ritiro di ingombranti;

- il secondo martedì del mese nell’area di parcheggio “Terme Nuove” in Viale delle Terme e il terzo sabato del mese al Corso Alcide de Gasperi, altezza “Incisud” per il ritiro di oli vegetali esausti.