A cura della Redazione

La Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia ha sequestrato 3 pistole con matricola abrasa e 23 proiettili, abilmente occultati in un tombino nei pressi di un condominio a Gragnano.

In particolare, le Fiamme Gialle, nel corso di un’attività di controllo economico del territorio, notavano un tombino non perfettamente chiuso, nel quale si intravedeva un sacchetto in cellophane. I militari, dopo aver rimosso il tombino, riscontravano che all’interno della busta erano abilmente occultate 3 pistole (modello Walter P38, Beretta 7,65 e Astra Magnum 357), con relativi caricatori e 23 proiettili complessivi.

Le armi da fuoco, perfettamente funzionanti e con le matricole abrase per non essere identificate, sono state tempestivamente poste sotto sequestro.