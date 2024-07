A cura della Redazione

Il mare di Castellammare di Stabia torna balneabile e viene reso fruibile anche l'arenile.

"Restituiamo il mare e la spiaggia della villa comunale agli stabiesi. Quella di ieri, mercoledì, è stata una giornata storica per la nostra Castellammare di Stabia: prima l'esito delle analisi dell'ARPAC che ha sancito il ripristino della balneabilità e la possibilità di revocare il divieto di balneazione e poi l'esito positivo della conferenza dei servizi in Regione Campania che ha sancito la fruibilità dell'arenile, oltre 50mila metri quadri. Nei prossimi giorni sarò nelle condizioni di firmare il decreto per revocare il divieto di balneazione - ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia -.



Il mare restituito è una realtà e rappresenta una delle opportunità per rendere Grande Stabia, una restituzione che arriva con un anno di anticipo rispetto a quanto avevo ribadito nel corso della campagna elettorale. Un risultato importantissimo. Di concerto con gli uffici comunali e con l'ASL, stiamo provvedendo a una serie di interventi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione. Un vivo ringraziamento va alla Regione Campania, all'EIC e alla GORI per lo sforzo enorme e il lavoro portato avanti in questi anni" - ha concluso il primo cittadino.