Operai e mezzi a lavoro da questa mattina in Traversa Fondo d'Orto a Castellammare di Stabia per rimuovere i cumuli di rifiuti abbandonati.

L'intervento straordinario, effettuato dagli operatori di Velia Ambiente, si è reso necessario dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini. L'area, che sorge a ridosso dell'isola ecologica chiusa da oltre un anno per lavori di ammodernamento, era diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere. I lavori di bonifica e pulizia proseguiranno anche nei prossimi giorni.

"Questo intervento si aggiunge a una serie di azioni che questa amministrazione sta portando avanti fin dal giorno del proprio insediamento - dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia -. La situazione a Traversa Fondo d'Orto era diventata insostenibile, e non potevamo permettere che continuasse ad essere un deposito incontrollato di rifiuti. Stiamo intervenendo in diverse parti della città con l'obiettivo di garantire un ambiente pulito, sicuro e decoroso per tutti".