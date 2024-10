A cura della Redazione

Questa notte in viale Europa a Castellammare di Stabia alcuni ladri, sfondando vetri e saracinesca, sono riusciti ad entrare in una tabaccheria e hanno trafugato sigarette e migliaia di euro. I proprietari hanno sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine per avviare le relativi indagini.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza. “Quanto accaduto alla Tabaccheria di Viale Europa è un fatto grave che non può essere sottovalutato - afferma il primo cittadino -. Voglio esprimere la mia massima solidarietà ai proprietari dell'esercizio commerciale. Atti come questo sono inaccettabili e richiedono una risposta forte e decisa da parte di tutte le istituzioni. Come amministrazione comunale, siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con tutte le autorità competenti per implementare soluzioni concrete e efficaci volte a prevenire e contrastare simili episodi criminali”.