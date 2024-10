A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti a Gragnano, in via Ponte Carmiano altezza civico 97 per un incendio.

Poco prima e per cause in corso di accertamento le fiamme avevano distrutto un cumulo di pedane in legno che erano in un terreno abbandonato.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio