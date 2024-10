A cura della Redazione

Nella mattinata di sabato 26 ottobre è stato eseguito un intervento mirato su una palma situata lungo la Villa Comunale di Castellammare di Stabia. Il personale incaricato ha proceduto con l’asportazione delle foglie e l’applicazione di un trattamento insetticida per contrastare la presenza di parassiti, come il Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus). Questo insetto rappresenta una minaccia grave per la sopravvivenza delle palme, in quanto danneggia il tronco e le foglie fino a comprometterne irreversibilmente la salute.



Lunedì 28 ottobre è previsto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici comunali, per valutare la condizione delle altre palme della stessa specie presenti lungo la Villa Comunale. In base agli esiti del sopralluogo, verrà stabilito se estendere il trattamento insetticida anche ad altre piante per prevenire il rischio di infestazioni future e assicurare la piena protezione del patrimonio arboreo.



"I cittadini sono invitati a collaborare - si legge ne lcomunicato - rispettando eventuali segnalazioni e aree interdette durante gli interventi di trattamento, per garantire la sicurezza di tutti".