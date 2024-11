A cura della Redazione

Il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza ha ricevuto, in mattinata a Palazzo Farnese, una delegazione di mamme del quartiere Scanzano.

Nell’ambito dell’incontro, il primo cittadino ha ribadito con fermezza la sua ferma condanna, e di tutta l'amministrazione, per quanto accaduto la scorsa settimana nel plesso della scuola Panzini. “Siamo fiduciosi - ha aggiunto - che l'operato delle forze dell'ordine farà emergere la verità su questa brutta pagina. Tuttavia, come ho già dichiarato in altre occasioni, nessuno ha il diritto di farsi giustizia da sé. Solo attraverso il rispetto delle leggi e il dialogo costruttivo possiamo superare le difficoltà e costruire un futuro migliore per Castellammare".

Il sindaco Vicinanza ha condiviso, inoltre, anche i dettagli di un intervento già programmato dal Comune, che prevede la costruzione di un nuovo plesso scolastico in via Moscogiuri, "per offrire agli studenti spazi moderni, sicuri e funzionali. Si tratta di un progetto da 3 milioni di euro fondi PNRR. L'obiettivo è rendere la nuova scuola operativa per l’anno scolastico 2026/2027".

Infine, accogliendo una richiesta delle mamme, nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale anche nel quartiere.