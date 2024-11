A cura della Redazione

“Oggi è un grande giorno per Sant’Antonio Abate. Siamo in Consiglio metropolitano ed abbiamo da poco approvato un intervento straordinario da 2,5 milioni di euro per la realizzazione di una nuova palestra in via Cesano”.

A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate e consigliera di Città Metropolitana di Napoli.

“Il fatto di avere concretamente questi fondi a disposizione – aggiunge Ilaria Abagnale – ci permetterà di offrire ai giovani uno spazio dedicato non solo all’educazione fisica, ma anche alla crescita personale e alla possibilità di partecipare ad attività agonistiche e sportive di alto livello. Sant'Antonio Abate sta crescendo a vista d’occhio, di giorno in giorno, e sono orgogliosa del riconoscimento che stiamo ottenendo, anche e soprattutto grazie ad investimenti come questi, volti alla crescita dell’offerta formativa degli studenti”.