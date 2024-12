A cura della Redazione

“Con l’approvazione di questo bilancio di previsione offriamo una grande prospettiva alla nostra città. Decidere di adottare questo atto oggi, 30 dicembre, nonostante la proroga concessa fino al 28 febbraio dal Governo Centrale su proposta dell’Anci, dimostra il nostro senso di responsabilità. La politica a Castellammare non si nasconde dietro le chiacchiere, ma vuole ricostruire un rapporto di fiducia attraverso azioni concrete, stando vicini agli ultimi e all’intera comunità, investendo risorse e utilizzandole nell’interesse collettivo” – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza durante il consiglio comunale, convocato per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2025.

Il documento, approvato con 16 voti favorevoli e 6 contrari, è il primo della nuova amministrazione insediatasi a metà giugno scorso e rappresenta un passaggio cruciale per delineare il disegno e la strategia di governo della "Grande Stabia". Un bilancio di previsione fondato su cinque assi portanti: maggiore attenzione e investimenti per la manutenzione del tessuto cittadino, individuazione di risorse per le politiche sociali e il sostegno alle fasce più deboli, promozione della cultura, rafforzamento dell’identità stabiese, e la restituzione ai cittadini di aree e luoghi pubblici da tempo non accessibili, come Villa Gabola, l’ex Casa del Fascio e la strada per Faito.

“Il nostro Comune ha conti sani, nonostante i debiti fuori bilancio ereditati e che stiamo cercando di risolvere. Nonostante i tagli provenienti dal Governo Centrale, possiamo puntare alla ripartenza della città con azioni concrete e impegni chiari” – ha aggiunto Vicinanza. “Oggi scriviamo una pagina importante per Castellammare, resa possibile grazie all’impegno di dipendenti, funzionari, dirigenti comunali, al segretario comunale, ai revisori dei conti, ai miei assessori e a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno partecipato a una discussione politica franca e costruttiva, seppur nelle giuste contrapposizioni”.

La manovra non prevede aumenti delle tasse comunali (Imu, Irpef) né delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico. Al contrario, si punta all’abbassamento dei costi della mensa e del trasporto scolastico. Sono stati stanziati 6 milioni di euro per la manutenzione del verde pubblico, delle strade, degli edifici scolastici, delle caldaie, degli immobili comunali, della spiaggia e per interventi di pulizia, scerbatura e arredo urbano. Inoltre, sono stati destinati 100 mila euro per le politiche sociali, che si sommano alle risorse già stanziate con l’avanzo di amministrazione e l’ambito sociale.

Per valorizzare l’identità stabiese e le tradizioni locali, il bilancio prevede un investimento di 240 mila euro per iniziative concentrate soprattutto tra il 7 dicembre 2025 e il 19 gennaio 2026. “Abbiamo dato dignità a una politica pubblica per la cultura, con azioni mirate a valorizzare la storia, il patrimonio culturale, paesaggistico e artistico della città. Nel 2025 celebreremo Annibale Ruccello e Raffaele Viviani, e accogliamo con favore l’idea di lavorare per istituire un Museo della Cantieristica e dell’Amerigo Vespucci. Intanto, stiamo dialogando con il Cantiere Navale per allestire una mostra in attesa di individuare spazi idonei per un polo museale” – ha spiegato il sindaco.

Nel suo intervento, Vicinanza ha sottolineato il legame storico e strategico tra Castellammare e Fincantieri: “Castellammare e Fincantieri sono una realtà unica. Proprio in quest’aula abbiamo istituito un tavolo di confronto con Regione, Autorità Portuale, Zes, forze sindacali e la stessa Fincantieri, convinti che le scelte sul futuro del Cantiere debbano essere prese qui”.

Il sindaco ha poi posto l’attenzione sulle necessità di una migliore viabilità e di maggiori parcheggi per sostenere il turismo: “Abbiamo stanziato 250 mila euro per riaprire il tratto di strada vicino al Miramare. Pur essendo di competenza del Genio Civile, questa azione rappresenta il primo passo verso un nuovo ingresso al parcheggio delle Ferrovie dello Stato”.

Un’altra iniziativa strategica riguarda il dialogo con Marina di Stabia, che proseguirà il 20 gennaio 2025 con una nuova conferenza dei servizi: “Qualcosa sta cambiando. Grazie al lavoro del consiglio comunale, ci stiamo allontanando dall’idea di ‘sole nuove case’ proposta ad agosto. La strada è ancora lunga, ma percepiamo un cambiamento. La democrazia richiede tempo, lealtà e impegno. Noi governeremo i processi alla luce del sole, così come per il Puc.”

In chiusura, il sindaco ha voluto sottolineare il significato simbolico della lampada ricevuta dall’Arcivescovo Francesco Alfano durante l’apertura dell’anno giubilare: “Con questo bilancio ci impegniamo a rimettere in moto la città. In questi mesi non ho mai attribuito colpe al passato, ma è evidente a tutti lo stato di degrado urbano in cui versa Castellammare, da via Alcide De Gasperi al Montil, passando per il Centro Antico. Con questo bilancio ci assumiamo la responsabilità di spendere i soldi pubblici in modo corretto, per il bene della comunità.”