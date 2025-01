A cura della Redazione

Nella giornata di oggi, a margine della cerimonia dedicata al Giorno della Memoria, tenutasi al Teatro San Carlo di Napoli, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha incontrato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Durante l’incontro, il Prefetto ha assicurato il massimo impegno da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili degli episodi di violenza verificatisi nella serata di domenica presso la stazione della Circumvesuviana di via Nocera e per prevenire il ripetersi di simili eventi.

"Continuiamo il nostro lavoro sinergico tra le istituzioni affinché la legalità e la sicurezza siano garantite in ogni angolo della città. Con il Prefetto Di Bari abbiamo rilevato come l'istituzione della 'zona rossa' nelle aree della movida stabiese abbia già prodotto risultati significativi in termini di controllo del territorio. Si tratta di uno strumento efficace, che deve essere accompagnato da un ulteriore rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine su tutta l’area. Chi ha scelto la violenza deve rispondere delle proprie azioni. Castellammare di Stabia è e resterà una città di persone perbene: non è violenza, non è vandalismo, non è odio" – ha dichiarato il sindaco Vicinanza.

Medaglia d'onore alla memoria allo stabiese Polichetti. Nel corso della cerimonia di questa mattina, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha consegnato la medaglia d'onore alla memoria anche ai familiari dello stabiese Domenico Polichetti, militare deportato nel campo di concentramento lager Kapfeulung M. Stammleger dal 23 settembre 1943 all'8 maggio 1945. La speciale benemerenza è prevista dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per rendere omaggio, nel modo più solenne, a quanti - nel corso della lotta alle barbarie nazifasciste - pagarono un tragico prezzo nei lager o asserviti al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.

La nota congiunta dei capigruppo di maggioranza e miniranza al Comune

"Quanto accaduto alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera è un atto vile e vergognoso, perpetrato da un gruppo di delinquenti che con le loro azioni gettano fango sulla nostra città. Episodi di violenza e vandalismo che condanniamo fermamente. Chi agisce in questo modo non ha posto tra di noi. Siamo convinti che il lavoro investigativo delle forze dell'ordine porterà a individuare e punire i responsabili. Castellammare di Stabia non appartiene a chi semina discordia, ma a chi la ama e la rispetta".

E' quanto dichiarano in una nota congiunta i capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza di Castellammare di Stabia.