Mercoledì 5 febbraio nel comune di Gragnano si svolgerà l’evento per il completamento del collettore fognario a servizio dei comuni di Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia.

Alle ore 10,30 in via Madonna delle Grazie 430, è previsto l’eliminazione dello scarico in ambiente alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Alle ore 11,30 presso la sala consiliare saranno presentati gli interventi realizzati. Parteciperanno il sindaco, Nello D’Auria, i vertici di Gori e dell’Ente Idrico Campano.

Le conclusioni saranno affidate al governatore Vincenzo De Luca.