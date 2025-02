A cura della Redazione

Castellammare di Stabia sarà alla BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo, la più grande esposizione al mondo dedicata al prodotto turistico italiano. L’evento, che si terrà a Fiera Milano – Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio, rappresenta un'occasione per promuovere il proprio patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

La città sarà ospite dello stand della Regione Campania, offrendo una vetrina privilegiata per presentare ai visitatori, ai tour operator e agli investitori del settore le sue straordinarie bellezze, tra cui il lungomare, il Monte Faito, la Reggia di Quisisana, le ville archeologiche e le eccellenze gastronomiche.

"La nostra presenza alla BIT 2025 - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza - è un segnale del nostro impegno per il rilancio turistico della città. Castellammare di Stabia ha tutte le carte in regola per attirare visitatori, grazie a un mix unico di storia, cultura, bellezze naturali, offerta gastronomica e ricettiva. Siamo certi che questa partecipazione possa rappresentare un passo significativo verso nuovi progetti e collaborazioni per il futuro del nostro territorio".

A rappresentare Castellammare di Stabia sarà l’assessore con delega al turismo, Nunzia Acanfora: "Partecipare alla BIT di Milano significa dare visibilità alla nostra città su un palcoscenico internazionale. Vogliamo raccontare la Grande Stabia per attrarre flussi turistici. Gettiamo in questo modo le basi per costruire una nuova strategia turistica per la nostra città".

La BIT 2025 si preannuncia come una delle edizioni più avvincenti e internazionali degli ultimi anni, con la partecipazione di oltre 1.000 espositori provenienti da 62 Paesi. Castellammare di Stabia avrà quindi l'opportunità di interfacciarsi con i principali operatori del settore e presentare la propria offerta turistica.