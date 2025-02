A cura della Redazione

"La Grande Stabia dei cantieri. Questa mattina, accompagnato dal vicesindaco Giuseppe Di Capua e dai tecnici comunali, ho visitato i cantieri aperti in diverse zone della città per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. I progetti in corso rappresentano un investimento fondamentale per il futuro della nostra comunità: dalla riconversione dell'ex discoteca della camorra in un centro polifunzionale, al recupero del vecchio campo Siani, che diventerà un centro sportivo polivalente per il rione CMI. Inoltre, è già iniziato l'intervento in Traversa Cantieri Mercantili, che permetterà di realizzare un impianto sportivo polivalente e un'area verde" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

I sopralluoghi hanno riguardato anche il parco urbano delle antiche terme. "Uno spazio iconico per la città, che vogliamo recuperare e restituire ai cittadini - continua il sindaco -. Stiamo valutando la possibilità di aprirlo al pubblico e utilizzarlo per eventi all'aperto, in attesa di definire tempi e modalità per l'uso delle acque".

Intanto, sono iniziati i lavori nell'ex Plan B, la discoteca confiscata alla camorra, che sarà trasformata in un centro polifunzionale per i giovani. Gli operai sono già al lavoro in via Piombiera. Come spiega il sindaco Vicinanza "diventerà uno spazio aggregativo e funzionale per le giovani generazioni. I lavori, finanziati con oltre 2 milioni di euro di fondi PNRR, ci permetteranno di recuperare la struttura e di creare un impianto sportivo polifunzionale, con laboratori, alloggi e un orto didattico per promuovere la cultura ambientale e contrastare le ecomafie".

Sono partiti anche i lavori nell'area cantiere di Traversa Cantieri Mercantili: "Anche qui, grazie ai fondi PNRR, riqualificheremo l'area con la creazione di un impianto sportivo polivalente outdoor, spazi verdi, un campo di bocce, un campo per il calcio a 5 e uno skate park. Inoltre, grazie a un finanziamento della Città Metropolitana, daremo nuova vita al vecchio e abbandonato campo Siani nel rione CMI. Siamo consapevoli che i lavori potranno causare disagi temporanei, ma ci impegniamo a completarli nei tempi previsti, con la massima attenzione e il minimo impatto per i cittadini", conclude Vicinanza.